La Banda apre la rievocazione Fino al grande ballo in costume

Celebra il 166° anniversario della Battaglia di Magenta con un programma ricco di eventi, tra cui concerti, mostre e attività educative per scuole, culminando con un grande ballo in costume. La banda apre le celebrazioni lunedì con il concerto della Banda Civica per la Festa della Repubblica, preparando il territorio a un suggestivo corteo storico e a momenti di emozione e tradizione.

Concerti, mostre, pubblicazioni e attività educative che coinvolgono le scuole: tutto è pronto per le celebrazioni del 166° anniversario della Battaglia di Magenta. Si comincia lunedì con il concerto della Banda Civica per la Festa della Repubblica, cui seguirà due giorni dopo la Banda 4 Giugno 1859. Il corteo istituzionale e la rievocazione storica si terranno domenica 8. "La rievocazione storica non è solo conservazione della memoria, è anche promozione della città, occasione di formazione e crescita comunitaria. Non si tratta di attrarre folle di turisti immaginari, ma di valorizzare ciò che di autentico la nostra città può offrire", commenta Pietro Pierettori, presidente della Pro loco.

