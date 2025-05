La Balera- Danilo Rossi | dal Teatro alla Scala al rilancio del liscio tra i giovani

Benvenuti a una nuova puntata de La Balera, il podcast dedicato alla musica popolare e al liscio. Oggi incontriamo Danilo Rossi, celebre violista e passato primo violino dell’Accademia della Scala, che ci racconta il suo progetto innovativo per il rilancio del ballo liscio tra i giovani, un ponte tra tradizione e formazione musicale.

Benvenuti a una nuova puntata de La Balera, il podcast dedicato alla musica popolare e al liscio. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Danilo Rossi, celebre violista e già prima viola dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Un progetto per il liscio: formazione e tradizione. Danilo Rossi ci parla di un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del liscio: un workshop per giovani musicisti, organizzato in collaborazione con Moreno Conficconi. Il progetto prevede sessioni di studio e arrangiamento di partiture storiche del maestro Carlo Brighi, conservate presso la Biblioteca Comunale Saffi di Forlì. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com