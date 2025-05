Kovacs | Arbitro di PSG-Inter un sogno la finale di Champions League!

István Kovács si prepara a scrivere una pagina storica arbitrando la finale di Champions League tra PSG e Inter, diventando il primo uomo a dirigere le finali di tutte le principali competizioni UEFA per club. La sua designazione rappresenta un traguardo importante nella sua carriera, confermando il suo ruolo di arbitro di altissimo livello.

Kovacs sarà l’arbitro della finale PSG-Inter, diventando così il primo uomo ad aver arbitrato la finale di ciascuna delle attuali principali competizioni UEFA per club, dopo aver diretto la finale inaugurale della Conference League nel 2022. ARBITRO DELLA FINALE – István Kovács esprime così la sua soddisfazione dopo la designazione arbitrale della finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter: «È stato fantastico ricevere la chiamata di Roberto Rosetti – Direttore Generale degli arbitri UEFA -, è stata una chiamata molto felice, ed è una sensazione travolgente, dopo tanti anni di duro lavoro, ricevere l’assegnazione della partita della competizione per club più importante al mondo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Kovacs: «Arbitro di PSG-Inter, un sogno la finale di Champions League!»

Psg-Inter, Istvan Kovacs sarà l’arbitro della finale di Champions League: i precedenti - Il romeno Istvan Kovacs è stato scelto per arbitrare la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, fissata per sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. 🔗continua a leggere

