Kolo Muani Juve ci sono ora concrete chance di permanenza! Il PSG punta a incassare questa cifra | le ultimissime

Le ultime notizie su Kolo Muani: la Juventus ha concrete possibilità di portarlo in nerazzurro, mentre il PSG valuta una cifra importante per la cessione. Scopri gli aggiornamenti sul futuro del centravanti francese e le strategie di mercato delle principali squadre coinvolte.

Kolo Muani Juve, ci sono ora concrete chance di permanenza! Il PSG punta a incassare questa cifra: le ultime sul futuro del centravanti francese. Randal Kolo Muani ha ora concrete chance di permanenza a Torino anche oltre il Mondiale per Club: a riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che svela alcuni preziosi dettagli sull’attaccante del PSG. Il club parigino punta a incassare una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro per l’attaccante, che il mercato Juve acquisterebbe in prestito con diritto di riscatto. Più complicato il discorso dell’obbligo, ma le parti ne riparleranno tra fine giugno e inizio luglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, ci sono ora concrete chance di permanenza! Il PSG punta a incassare questa cifra: le ultimissime

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'"indirizzo" di mister Tudor sembra già definito

