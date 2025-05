Kiwi summer tour 2025 | serate di musica nelle piazze in ricordo della storica discoteca

Scopri il Kiwi Summer Tour 2025, le serate di musica nelle piazze dedicate alla storica discoteca di Piumazzo, un evento che celebra la tradizione dance e il divertimento estivo. Quest’anno, una grande novità : uno spazio speciale dedicato ai giovani DJ per far vivere ancora più intensamente la cultura del ballo. Un’occasione unica per rivivere i ricordi e creare nuove emozioni sotto le stelle.

E' ai nastri di partenza il Kiwi Summer Tour 2025, il tour a tappe musicali dedicato alla famosa discoteca di Piumazzo, quest'anno con una grande novità : uno spazio dedicato ai giovani djs. "E' molto importante tenere viva la memoria storica dei nostri locali da ballo, e la cultura del ballo che.