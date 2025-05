Kings of Leon costretti ad annullare il tour e il live del 22 giugno a La Prima Estate

A causa di un grave infortunio di Caleb Followill, i Kings of Leon sono costretti ad annullare il tour e il live del 22 giugno a La Prima Estate a Lido di Camaiore. La band si scusa con i fan e auspica di tornare presto sul palco dopo il recupero completo.

LIDO DI CAMAIORE – I Kings of Leon hanno annunciato che Caleb Followill ha recentemente subito un grave infortunio, fratturandosi il tallone e rendendo necessaria un'importante operazione d'emergenza che gli impedirĂ di viaggiare e di esibirsi. Il processo di recupero, sotto stretto controllo di esperti ortopedici, dovrebbe durare circa 8 settimane. La band, con grande rammarico, ha quindi cancellato tutti gli show da headliner previsti nei festival di Regno Unito ed Europa nei mesi di giugno e luglio di quest'anno, inclusa la partecipazione a La Prima Estate 2025 del 22 giugno. Il festival sta giĂ lavorando per individuare l'artista che salirĂ sul palco di Lido di Camaiore al posto dei Kings of Leon e si ripromette di tornare dal pubblico con tutti gli aggiornamenti in merito nel piĂą breve tempo possibile.

Il frontman dei Kings of Leon, Caleb Followill, ha subito un grave infortunio che costringe la band a cancellare tutti i concerti previsti nei festival del Regno Unito e d'Europa per giugno e luglio.

