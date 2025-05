Kiev vorrebbe che i Paesi europei finanziassero direttamente l’esercito ucraino

Kiev spinge i paesi europei, membri della NATO e dell'UE, a finanziare direttamente le proprie forze armate a partire dal prossimo anno, superando l'attuale assistenza sotto forma di armamenti. Questa richiesta segnala un cambiamento significativo nel supporto militare europeo all'Ucraina, puntando a un impegno finanziario diretto e stabile per garantire la sicurezza nel conflitto in corso.

Kiev vorrebbe che i Paesi europei di NATO e UE finanziassero direttamente le sue Forze armate già a partire dal prossimo anno. Dunque non più assistenza militare sotto forma di cessione o vendita di armamenti: nel prossimo futuro gli stipendi e gli approvvigionamenti dei soldati ucraini dovranno provenire concretamente dai governi europei. Il vertice in Canada. A descrivere tale visione del rapporto fra Europa ed esercito di Kiev è stato qualche giorno fa il ministro delle Finanze ucraino Serhii Marchenko. Ne ha parlato a Banff, in Canada, dove si sono riuniti i ministri suoi omologhi dei Paesi del G7, oltre ai governatori delle Banche centrali e i rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, del Consiglio per la Stabilità finanziaria e del Gruppo della Banca mondiale.

