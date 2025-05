Kevin costner e chapter 2 | uscirà mai?

Scopri l’attuale stato di Kevin Costner e la saga di Horizon, la serie che narra l’espansione verso ovest degli Stati Uniti post-Guerra Civile. Con il primo capitolo uscito nel giugno 2024 e un insuccesso commerciale, resta incerto se e quando uscirà Chapter 2, lasciando numerosi appassionati in attesa di aggiornamenti.

Stato attuale della serie cinematografica Horizon. La saga filmica Horizon, ideata da Kevin Costner con l'obiettivo di raccontare le vicende dell'espansione verso ovest negli Stati Uniti dopo la Guerra Civile, si trova in una fase di grande incertezza. Nonostante il primo capitolo sia stato distribuito nel giugno 2024, il suo insuccesso commerciale e le complicazioni legali hanno compromesso la pianificazione del secondo episodio. Performance del primo film e conseguenze sulla programmazione futura. Horizon – Chapter 1 ha ricevuto recensioni miste e ha incassato circa 38,7 milioni di dollari a livello globale contro un budget stimato di 50 milioni.

Mister Movie | Horizon di Kevin Costner: Destino Incerto Tra Sogni Western e Tempeste Finanziarie

Nel suo ambizioso progetto 'Horizon', Kevin Costner intreccia sogni di un'epoca western con le tempeste delle sfide finanziarie.

