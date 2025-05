Kennedy Jr chiude i rubinetti alla ricerca L’Europa resta a guardare?

Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti, guidato da Robert F. Kennedy Jr., ha sospeso un contratto da oltre 700 milioni di dollari con Moderna per lo sviluppo di un vaccino mRNA contro l’influenza aviaria H5N1, lasciando l’Europa in attesa di chiarimenti. Questa decisione segna un importante sorpasso nel dibattito sulla ricerca e i finanziamenti nel settore biomedicale.

Il Dipartimento della salute e dei servizi umani (Hhs) degli Stati Uniti, guidato da Robert F. Kennedy Jr, ha annullato un contratto da oltre 700 milioni di dollari con Moderna per lo sviluppo di un vaccino mRna contro l’influenza aviaria H5N1 e altri cinque sottotipi di influenze pandemiche. Una revisione interna all’agenzia, ha infatti giudicato insufficienti i progressi del progetto rispetto agli standard scientifici e normativi richiesti. “Non spenderemo i soldi dei contribuenti per ripetere gli errori della scorsa amministrazione, che ha nascosto al pubblico legittime preoccupazioni legate alla sicurezza” ha dichiarato Andrew Nixon, portavoce Hhs. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Kennedy Jr. chiude i rubinetti alla ricerca. L’Europa resta a guardare?

