KATEI Il Giappone è anche Robata, il ristorante di Milano in via Fauché del gruppo MRG, con la consulenza dello chef Masaki Okada. Specializzato in sushi e cottura alla griglia, offre un’esperienza culinaria autentica e raffinata in un ambiente elegante e accogliente.

Il ristorante aperto in via Fauché a Milano dal gruppo MRG con la consulenza del grande Masaki Okada punta forte, oltre che su una notevole interpretazione del sushi, sul tradizionale metodo di cottura sulla griglia, che esalta gli ingredienti donando loro una piaceole nota affumicata. Un locale elegantemente casalingo, che ha anche un servizio femminile e assai empatico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Katei, il Giappone è anche robata

