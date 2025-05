Kate Middleton felicissima | l’amata cagnolina Orla ha avuto due cuccioli

Kate Middleton sta vivendo un momento di grande gioia grazie alla nascita dei due cuccioli della sua amata cagnolina Orla, portando un sorriso in un 2025 che si preannuncia più sereno. Dopo un anno difficile segnato da sfide personali, la principessa del Galles ritrova felicità e speranza nello splendido arrivo dei nuovi cuccioli, simbolo di rinascita e gioia familiare.

Il 2024 per Kate Middleton è stato un anno da dimenticare: l'impegnativo intervento programmato all'addome, la scoperta del cancro, la chemioterapia. Fortunatamente il 2025 sta riservando molte più gioie alla principessa del Galles. E non solo – le più importanti – in termini di salute ma anche nell'ambito affettivo e familiare. Kate Middleton felicissima: la famiglia si allarga. È notizia di questi giorni, infatti, l'arrivo nella sua famiglia di due nuovi membri. Pare, infatti, che l'amata cagnolina della famiglia Wales, Orla, abbia dato alla luce, nelle scorse settimane, due cuccioli. Kate Middleton felicissima: la sua cagnolina Orla ha dato alla luce due cuccioli (foto Getty Images) A riportare la lieta novella è stato il Sun.