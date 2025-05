Karate kid | legends ha una scena dopo i titoli di coda?

Il film "Karate Kid Legends", uscito il 30 maggio 2025, rappresenta il ritorno tanto atteso della saga cult degli anni ’80, unendo i personaggi iconici alle nuove generazioni di talenti. Non perdere la scena post-crediti, che svela importanti anticipazioni per i fan più appassionati di questo franchise in continua evoluzione.

Il ritorno della saga Karate Kid con il film Legends rappresenta un momento di grande attesa per i fan, riunendo le figure iconiche delle prime pellicole degli anni '80 con la nuova generazione. Questo nuovo capitolo, uscito nelle sale il 30 maggio 2025, si inserisce nel contesto di un franchise che ha saputo rinnovarsi grazie anche alla popolarità della serie televisiva Cobra Kai. In questo approfondimento verranno analizzati gli aspetti principali del film, con particolare attenzione alle scelte narrative e alle aspettative rispetto a eventuali scene post-credits. l'assenza di scene post-credits in Karate Kid: Legends.

