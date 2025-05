Kabel è l’ora dell’under 15 Sotto con le finali nazionali

Le Finali Nazionali Under 15 di Kabel segnano l'inizio di un'emozionante avventura per i giovani talenti del volley, con i campioni toscani della Kabel Volley Prato pronti a rappresentare la regione. Dal 25 maggio al 2 giugno, a Fondi e Gaeta, ventotto squadre da tutta Italia si sfidano per conquistare il prestigioso scudetto tricolore.

Inizia l'avventura delle Finali nazionali Under 15. I campioni di Toscana della Kabel Volley Prato rappresenteranno la nostra regione nella fase finale di categoria, iniziate da ieri e in programma fino al 2 giugno nella doppia sede di Fondi e Gaeta (Lazio). Ventotto formazioni da tutta Italia si sfidaono per lo scudetto tricolore e tra queste, appunto, anche la squadra allenata da Mirko Novelli e Alessandro Vannini. Articolata la formula delle finali con una prima fase di "qualificazione" che vedrà protagoniste 16 squadre, tra cui non ci sarà Prato, che si giocheranno i quattro posti disponibili per accedere alla fase finale dove si aggiungeranno alle 12 già qualificate per comporre quattro gironi da altrettante formazioni che si disputeranno con la formula del girone all'italiana con gare di sola andata.

