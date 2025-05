Juventus via Giuntoli dopo due stagioni | addio in arrivo ha deciso John Elkann

Dopo due stagioni di gestione, la Juventus si appresta a salutare l’era di Giuntoli, con John Elkann che ha deciso un cambio di rotta. In vista di questa rivoluzione, l’arrivo di Damien Comolli nel consiglio di amministrazione segna un nuovo capitolo per il club bianconero.

Profonda rivoluzione in casa Juventus: con l`approdo a Torino di Damien Comolli, ex presidente del Tolosa che entrerà nel consiglio d`amministrazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra. 🔗continua a leggere

Juventus-Giuntoli rottura totale: è arrivata la comunicazione dell’addio - Clamoroso ribaltone in casa bianconera: il Direttore sportivo ex Napoli via da Torino. Sta succedendo proprio in questi istanti ... 🔗Riporta calciomercato.it

Juventus, l'addio di Giuntoli è a un passo - Profonda rivoluzione in casa Juventus: con l`approdo a Torino di Damien Comolli, ex presidente del Tolosa che entrerà nel consiglio d`amministrazione bianconero,. 🔗Scrive msn.com

Juventus, vicinissimo l'addio con Cristiano Giuntoli: Elkann ha deciso di non proseguire il rapporto con il direttore sportivo - SERIE A - La società bianconera è pronta a un'altra rivoluzione e saluterà il proprio responsabile dell'area sportiva. 🔗eurosport.it scrive