Juventus verso la chiusura del rapporto con il direttore sportivo Giuntoli Di Marzio

La Juventus sembra essere vicina aochemicalizzare il rapporto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. La decisione potrebbe avere importanti ripercussioni sulla strategia futura del club in vista della prossima stagione.

Gianluca Di Marzio scrive che la Juventus si sta avviando verso la chiusura del rapporto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Scrive Di Marzio: Prosegue la ristrutturazione societaria della Juventus, che prevede diversi cambiamenti. Non solo l'arrivo di Comolli, il ritorno di Tognozzi e i maggiori poteri affidati a Chiellini. Ci sarà anche un addio, come deciso da John Elkann nell'ambito di questa riorganizzazione: quello dell'attuale direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Mercato Juventus, quel bianconero in prestito verso il riscatto: le cifre per l’addio a titolo definitivo. Ultime - Il mercato della Juventus si anima: Nicolò Fagioli, attualmente in prestito alla Fiorentina, potrebbe essere riscattato con cifre già delineate. 🔗continua a leggere

