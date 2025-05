Juventus panchina bollente | Tudor ora spera la suggestione Gasperini

La Juventus vive momenti di grande incertezza sulla panchina, con Tudor sotto pressione e ora la speranza di affidarsi alla suggestione Gasperini. La situazione societaria e i risultati sul campo rendono questa fase decisiva per il futuro bianconero.

La Juventus sta attraversando ore febbrili, sia per la definizione di una nuova struttura societaria (LEGGI QUI), sia per la decisione riguardo.

Nuovo allenatore Juventus, Serie A e Premier League nel suo futuro: le novità sull’obiettivo per la panchina bianconera - La Juventus è pronta a un futuro di cambiamenti: la ricerca del nuovo allenatore si intensifica, con nomi che circolano sia per la Serie A che per la Premier League. 🔗continua a leggere

