Juventus occhi su Pintus

La Juventus guarda al futuro con grandi ambizioni e mira a rivoluzionare il suo staff tecnico, puntando su Antonio Pintus, rinomato preparatore atletico del Real Madrid. Dopo aver conquistato la qualificazione alla Champions League, i bianconeri intensificano i loro sforzi per un progetto vincente, con occhi puntati proprio sulla figura di Pintus.

