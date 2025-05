Juventus nuovo bomber dalla Serie A | scambio più 35 milioni | CM IT

La Juventus lavora alla ricerca di un nuovo bomber dalla Serie A, includendo uno scambio con plus di 35 milioni di euro e una contropartita in Italia. Dopo l'addio di Vlahovic, il club si concentra su possibili attaccanti italiani, mentre in sede si definiscono le strategie di mercato e la nuova struttura dirigenziale con l’ingresso di Damien Comolli.

La Juventus a caccia del nuovo centravanti per il post Vlahovic: la pista dal campionato italiano e doppia contropartita sul tavolo Giornate decisive in casa Juventus per la ristrutturazione del nuovo organigramma in dirigenza, con Damien Comolli volto nuovo nella stanze della Continassa. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.i Il dirigente francese ha salutato il Tolosa e la prossima settimana firmerà con il club bianconero: per lui ruolo da Direttore generale, a riporto dell’Ad Scanavino. A breve la ‘Vecchia Signora’ prenderà anche una decisione sull’operato di Giuntoli, che in caso di permanenza sotto la Mole sarà depotenziato rispetto ai poteri esecutivi che gli ha concesso la proprietà nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, nuovo bomber dalla Serie A: scambio più 35 milioni | CM.IT

