Juventus non solo Osimhen | accelerata e blitz da 70 milioni

La Juventus è pronta a sferrare un blitz da 70 milioni per Osimhen, ma il mercato bianconero promette sorprese anche sul fronte dei sostituti. Tra accelerazioni e piani alternativi, il club juventino si prepara a una vera e propria rivoluzione di mercato, puntando a rafforzare la rosa e a sorprendere i suoi tifosi.

Il mercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo con l’affare Osimhen, ma non solo. Di fatto, qualora dovesse complicarsi la pista che porterebbe al centravanti nigeriano, il club bianconero avrebbe già individuato il suo potenziale sostituto Accelerata e totale e mercato bianconero già nel vivo. Occhio alla rivoluzione in casa Juventus, la quale potrebbe abbracciare anche parte della dirigenza bianconera. Detto questo, l’obiettivo numero uno resta il nome di Osimhen. L’attaccante del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, ha una clausola rescissoria da 75 milioni valida solo per l’estero. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, non solo Osimhen: accelerata e blitz da 70 milioni

