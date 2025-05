Juventus l'addio di Giuntoli è a un passo | licenziato dopo sole due stagioni

L'addio di Giuntoli seguito alla sua rapida sostituzione segna una svolta importante per la Juventus, che si prepara a una profonda rivoluzione gestionale. Con l'arrivo di Damien Comolli nel consiglio, la società punta a rafforzare il suo futuro e a ridisegnare le strategie di calcio e management.

