Juventus Kostic e Rugani di ritorno per il mondiale per club

Filip Kostic e Daniele Rugani sono pronti a tornare alla Juventus in vista del Mondiale per Club, che si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025. Questi rinforzi saranno fondamentali per la squadra di Torino, rafforzando le speranze di conquista a livello mondiale.

Filip Kostic e Daniele Rugani saranno a disposizione della Juventus per il Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025. Kostic, rientrato dal prestito al Fenerbahce, dove ha collezionato 1 gol e 7 assist in 34 presenze

Mercato Juventus, da Rugani a Kostic: i possibili "rinforzi" per il Mondiale per Club. La situazione nome per nome dei bianconeri al rientro dai prestiti

