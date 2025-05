Juventus in dieci anni è crollato il suo valore economico | il Napoli l’ha quasi raggiunta Conte lo ha capito

Negli ultimi dieci anni, il valore economico della Juventus ha subito un forte declino, avvicinandosi al livello del Napoli, che ora le sta quasi scavando il passo. In questo scenario, Antonio Conte ha colto i segnali e ha deciso di restare a Napoli anziché tornare alla Juventus. Scopri i motivi di questa svolta nel report “The European Elite 2025” di Football Benchmark.

Volete capire perché, dopo tanto titubare, perché Conte ha quasi scelto di restare a Napoli e di lasciar andare la Juventus al suo destino? Leggete “The European Elite 2025” il decimo rapporto stilato da Football Benchmark. Ne scrive il Fatto quotidiano con la prestigiosa firma di Gianni Dragoni super esperto economico-finanziario, per anni colonna del Sole 24 Ore. Ecco qualche estratto del suo articolo: Crolla il valore della Juventus, superata per la prima volta da Milan e Inter nella classifica europea delle 32 principali squadre di calcio per valore economico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juventus, in dieci anni è crollato il suo valore economico: il Napoli l’ha quasi raggiunta. Conte lo ha capito

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Quarant'anni fa la tragedia dell'Heysel, una ferita ancora aperta; 40 anni fa la tragedia dell'Heysel: morti, colpe, processi, cosa resta di quella notte di sangue; La marcia Napoli, il crollo Milan: pagellone della A; Luciano Favero e la strage dell'Heysel, 40 anni dopo: «Quella notte il calcio è cambiato. Ci dissero di giocar. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Juve, crollo delle azioni in Borsa: -4,43% - Brutto inizio di settimana per le azioni in Borsa della Juventus: all'apertura odierna di Piazza Affari, infatti, il titolo del club bianconero ha fatto registrare una perdita di valore del 4,43%. 🔗Come scrive tuttojuve.com

Crollo Juventus, Pedullà: "Scambi assurdi e centinaia milioni di euro per i cartellini" - Se la Juve da 5 anni fa virgola, inammissibile, è perché ha avuto un percorso societario molto controverso". "E spesso assente rispetto alla necessità di metterci la faccia. Pirlo è durato un ... 🔗Si legge su msn.com

Pagina 2 | Juve stella degli ascolti negli ultimi 10 anni di A: Inter staccata di 90 milioni - Un’analisi effettuata sugli ascolti tv, desunta dai dati ufficiali sugli ascolti dei vari broadcaster che hanno gestito i diritti tv negli ultimi 10 anni, conferma un dato: la Juventus è la ... 🔗Da tuttosport.com

La strage dell'Heysel: la storia della partita maledetta che sconvolse il calcio