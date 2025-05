Juventus il direttore sportivo Cristiano Giuntoli verso l’addio

La Juventus si avvicina alla separazione dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli dopo un biennio caratterizzato da risultati deludenti, con l'annuncio ufficiale ormai imminente secondo esperti di calciomercato. La decisione, presa da John Elkann, rappresenta un importante cambio alla guida della società bianconera in vista della prossima stagione.

Dopo un biennio tutt’altro che esaltante sul fronte dei risultati sportivi, la separazione tra la Juventus e Cristiano Giuntoli è sempre più vicina. L’interruzione anticipata del rapporto, riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è stata decisa da John Elkann: l’annuncio sarebbe imminente. Giuntoli, peraltro, oggi non ha preso parte a Torino all’inaugurazione del memoriale per le vittime dell’Heysel. L’addio del dirigente, che era arrivato dal Napoli nel 2023, è solo l’ultima tessera del puzzle della ricostruzione bianconera decisa dalla società, che prevede l’arrivo di Damien Comolli (che appare certo), il ritorno di Matteo Tognozzi e maggiori poteri affidati a Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Juventus, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli verso l’addio

