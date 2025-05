Juventus Giuntoli ai saluti | Comolli pesca subito dal Barça

La Juventus sta ufficialmente valutando il futuro di Cristiano Giuntoli, con possibili cambiamenti in vista della prossima stagione. Nel frattempo, il club italiana potrebbe puntare subito su un colpo dal Barcellona, mentre si intensificano le mosse di rifondazione in vista di una nuova era.

La Juventus si sta guardando con molta attenzione attorno ed in tal senso il destino di Cristiano Giuntoli può essere lontano dai bianconeri. Con Comolli in arrivo il primo colpo può essere pescato direttamente dal Barcellona. Tra le fila dei bianconeri, in maniera silenziosa, sta andando di scena una autentica rifondazione che non risparmia nessuno. Gli asset societari e dirigenziali si stanno riorganizzando in maniera importante e qualche primo segnale era arrivato già con le voci che volevano Antonio Conte in panchina e con il possibile addio di Cristiano Giuntoli. Al momento, l’unico certo di una posizione nella Juventus del futuro è Giorgio Chiellini, a cui saranno date maggiori responsabilità rispetto a quelle che ha ora. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Giuntoli ai saluti: Comolli pesca subito dal Barça

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra. 🔗continua a leggere

