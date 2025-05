Juventus è finito il tempo di Giuntoli Senza Conte o resta Tudor o arriva Gasperini Sky Sport

Dopo le ultime novità, il futuro della Juventus rimane incerto: senza Conte, il club potrebbe puntare su Tudor o affidarsi a Gasperini. Sky Sport analizza le possibili strategie e le alternative per il vertice bianconero, offrendo aggiornamenti sui prossimi passi della società.

A Sky Sport, dopo aver annunciato che Conte stasera Che succede ora alla Juventus? Ecco cosa dicono Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti: «La Juventus aveva individuato in Conte la guida più sicura. Se Conte, come ormai è chiaro, non torna alla Juventus, che succederà alla Juve? Oggi registriamo l’uscita di Cristiano Giuntoli con i suoi uomini, Pompilio e Stefanelli. Con l’arrivo di Comolli, Giuntoli ha capito. Anche l’ad Scanavino potrebbe cambiare ruolo, Giuntoli è giunto ai saluti, arriverà Comolli che nel calcio ha fatto di tutto, dallo scouting alla direzione sportiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juventus, è finito il tempo di Giuntoli. Senza Conte, o resta Tudor o arriva Gasperini (Sky Sport)

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

