Juventus come si ridisegna la dirigenza senza Giuntoli e con Comolli e Tognozzi

In casa Juventus, si apre un nuovo capitolo con la possibile ridefinizione della dirigenza, sostituendo Giuntoli con Comolli e Tognazzi. Questa decisione strategica mira a rilanciare il club e a tracciare un percorso più deciso verso i successi futuri. Ecco cosa cambia e cosa aspettarsi nel nuovo progetto bianconero.

In casa Juventus in queste ore sta maturando una decisione clamorosa, quella di dare il benservito, dopo due stagioni di permanenza a Torino,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

