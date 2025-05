Juventus chi salta se arriva Antonio Conte | la rivoluzione

La Juventus si prepara a una possibile rivoluzione tecnica con il ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Se Tudor continua a guidare la squadra, Conte rappresenta un'importante alternativa che potrebbe cambiare gli equilibri in casa Juve, aprendo nuovi scenari per il futuro del club.

In casa Juve è tempo di guardare avanti. Se Igor Tudor, dopo la conquista della Champions League, allenerĂ la squadra anche al Mondiale per Club, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli guarda al futuro e pensa al ritorno di Antonio Conte per la panchina. Il tecnico del Napoli ha incontrato martedì il presidente Aurelio de Laurentiis, in casa sua a Roma, in quello che è stato un incontro interlocutorio. Le parti riflettono e capiscono se sia possibile o meno andare avanti, altrimenti il club azzurro potrebbe puntare Massimiliano Allegri, inseguito anche dal Milan. Per l’esperto di calciomercato Alberto Mauro, “il destino di Tudor è compiuto, anche se la Juve proseguirĂ con lui fino al Mondiale per Club — ha detto ai microfoni di Ti Amo Calciomercato — poi ci sarĂ Antonio Conte, non ci sono alternative”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it