Juventus c’è l’ok del Porto per Conceicao | gli scenari futuri | CM IT

La Juventus tiene in sospeso il via libera del Porto per l'approdo di Conceiçao, mentre si intensificano i rumors sui possibili scenari futuri della panchina bianconera. Mentre i club europei lavorano per rinforzare le proprie rose e staff tecnici, il contesto resta caldo e ricco di incognite in vista del Mondiale per Club e della stagione a venire.

Mentre i bianconeri continuano a lavorare per la futura guida tecnica della squadra, si avvicina il Mondiale per Club Sono giorni, ore, febbrili per quanto riguarda il domino delle panchine, con diverse società, soprattutto quelle di vertice, impegnate nella ricerca del proprio allenatore per guidarle verso gli obiettivi prefissati. Francisco Conceicao (LaPresse) – Calciomercato.it Tra queste, anche la Juventus, attualmente nelle mani di Igor Tudor. Dopo un chiarimento, seguito alle parole del croato dopo l’ultima gara del campionato di Serie A contro il Venezia, si è chiusa la questione Mondiale per Club: sarà proprio l’ex difensore a tenere le redini dei bianconeri nell’importante torneo che prenderà il via a metà giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, c’è l’ok del Porto per Conceicao: gli scenari futuri | CM.IT

