Juventus assalto a Dodô | il brasiliano nel mirino per le corsie

La Juventus punta con decisione su Dodô, il terzino brasiliano della Fiorentina, per rafforzare le corsie laterali in vista del Mondiale per Club. Dopo aver conquistato la qualificazione alla Champions League, i bianconeri accelerano sul mercato, interessati a portare il talento di Dodô in Piemonte.

Interesse bianconero sul terzino della Fiorentina La Juventus punta con decisione su Dodô, terzino destro della Fiorentina, come riportato dal Corriere dello Sport. Dopo la qualificazione alla Champions League, i bianconeri accelerano sul mercato per rinforzare la rosa in vista del Mondiale per Club. Dodô, 26 anni, è in scadenza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, assalto a Dodô: il brasiliano nel mirino per le corsie

Dodo Juventus (Corriere dello Sport), spunta questa opzione per la fascia! Tentazione forte per il brasiliano: cosa succede - Il nome di Dodo, attualmente alla Fiorentina, torna di nuovo alla ribalta come possibile acquisto per la Juventus, grazie a una proposta intrigante circolata nelle ultime ore. 🔗continua a leggere