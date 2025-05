Juventus al lavoro per Veiga e Kolo Muani in vista del Mondiale

La Juventus si sta preparando con impegno per il Mondiale per Club 2025, concentrandosi sulla strategia di mantenere Randal Kolo Muani e Renato Veiga, attualmente in prestito da PSG e Chelsea. Questo lavoro mira a rafforzare la rosa e sostenere le prospettive di successo della squadra nel prestigioso torneo internazionale.

Al lavoro in vista del Mondiale per Club  La Juventus si prepara al Mondiale per Club, che si giocherà tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025. La Juventus sta lavorando per trattenere Randal Kolo Muani e Renato Veiga in prestito rispettivamente da Paris Saint-Germain e Chelsea. Secondo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra. 🔗continua a leggere

