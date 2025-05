Jurassic World – La Rinascita un avvincente video promozionale con Scarlett Johansson

Scopri il emozionante trailer di **Jurassic World – La Rinascita**, il nuovo capitolo della saga con Scarlett Johansson e Jonathan Bailey, che promette azione e avventure mozzafiato. Con l'uscita in sala sempre più vicina, preparati a vivere un'esperienza unica nel mondo dei dinosauri e della suspense!

Mentre si avvicina sempre di più l’uscita in sala, ecco un video da Jurassic World – La Rinascita con Scarlett Johansson e Jonathan Bailey. La prossima estate, a tre anni dalla conclusione della trilogia di Jurassic World, di cui ogni film ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, l’intramontabile serie di Jurassic si evolve verso una nuova e sorprendente direzione con Jurassic World – La Rinascita. Con l’iconica superstar dell’azione Scarlett Johansson, il talento emergente Jonathan Bailey e il due volte vincitore dell’Oscar® Mahershala Ali, questo nuovo capitolo ricco di azione vede un’intrepida squadra in corsa per assicurarsi i campioni di DNA delle tre creature più colossali tra terra, mare ed aria. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Amazon prenota la Steelbook 4K di Jurassic World a 59,99€ in uscita il 10 luglio 2025 - Amazon ha aperto le prenotazioni per la Steelbook 4K di Jurassic World, in uscita il 10 luglio 2025. Questa edizione limitata, proposta a 59,99 euro, è un must per i fan del franchise, offrendo un'esperienza di collezionismo unica per gli amanti dei dinosauri. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Jurassic World – Rinascita Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Jurassic World – La Rinascita, trailer e data di uscita; Jurassic World - La rinascita incasserà 1 miliardo? Ecco perché pensiamo di sì; Jurassic World - La rinascita: ecco nuovo trailer e poster con Scarlett Johansson, tra DNA, dinosauri e segreti sepolti; QMI firma la campagna “Non farti divorare. Proteggiti con Autan” con SC Johnson e Universal Pictures in partnership per l’uscita di “Jurassic World – La rinascita”. 🔗Ne parlano su altre fonti