Junk food quali effetti hanno sul corpo e come riconoscerli dalle etichette

Scopri come i cibi ultra-processati, spesso chiamati junk food, influenzano la salute e impara a riconoscere i segnali di allarme dalle etichette degli alimenti. Una scelta consapevole può aiutarti a proteggere il tuo corpo dai rischi associati a questi alimenti ricchi di grassi, zuccheri e additivi.

Nella nostra alimentazione quotidiana sono sempre più presenti i cibi "ultra processati" (ultra-processed food o UPF), alimenti malsani, frutto di ripetute lavorazioni industriali ricchi di grassi, sale, zuccheri e additivi vari. Si tratta per lo più di cibi confezionati e pronti per essere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Junk food, quali effetti hanno sul corpo (e come riconoscerli dalle etichette)

