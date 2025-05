Julia Garner e Anthony Boyle protagonisti della serie Netflix sullo scandalo FTX

Julia Garner e Anthony Boyle sono i protagonisti della nuova serie Netflix "The Altruists", che ricostruisce il crollo della piattaforma di criptovalute FTX e il controverso rapporto tra Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison. Questo atteso drama illumina i retroscena di uno dei più grandi scandali finanziari degli ultimi anni.

Julia Garner e Anthony Boyle saranno i protagonisti di The Altruists, la nuova serie Netflix sul crollo della piattaforma di criptovalute FTX e sul controverso rapporto tra Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison. Netflix ha annunciato il cast principale di The Altruists, la serie drammatica che ripercorre l'ascesa e la caduta della piattaforma di criptovalute FTX. A interpretare i due protagonisti, Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison, saranno Anthony Boyle, noto per Non dire niente, e Julia Garner, recentemente ingaggiata in The Fantastic Four: First Steps. Di cosa parla The Altruists? La serie racconta la parabola di due giovani brillanti e ambiziosi, Sam e Caroline, che hanno cercato di rivoluzionare il sistema finanziario globale attraverso il mercato delle criptovalute. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Julia Garner e Anthony Boyle protagonisti della serie Netflix sullo scandalo FTX

Madonna: in arrivo su Netflix una serie sulla sua vita con Julia Garner

Netflix sta preparando una miniserie dedicata alla vita di Madonna, con Julia Garner nel ruolo principale.

