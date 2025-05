Juan Ayuso via dalla UAE Emirates? Gianetti categorico | C’è un contratto

Juan Ayuso, uno dei grandi favoriti al Giro d’Italia, ha visto la sua candidatura al Trofeo Senza Fine compromessa dopo una caduta che ha fortemente debilitato il suo equilibrio e le sue prestazioni. Nonostante il talento e la determinazione, l’incidente ha messo a dura prova la sua corsa, richiedendo un contrasto deciso e un contratto importante per il suo recupero.

Juan Ayuso si era presentato al Giro d’Italia come uno dei grandi favoriti per la conquista del Trofeo Senza Fine insieme allo sloveno Primoz Roglic. Il talentuoso spagnolo si è distinto nella prima settimana, ma poi una caduta lo ha fortemente debilitato costringendolo a ricevere dei punti al ginocchio e in avvio della terza settimana è andato alla deriva, accusando prima un ritardo di un quarto d’ora e poi altri 35 minuti. La sfortuna ha perseguito l’alfiere della UAE Emirates-XRG, che è stato anche punto da un’ape: la parte destra del suo volto si è gonfiata e gli si è chiuso un occhio, tanto da costringerlo ad alzare bandiera bianca nelle prime battute della tappa odierna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Juan Ayuso via dalla UAE Emirates? Gianetti categorico: “C’è un contratto”

