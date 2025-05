Jovanotti si conclude con 54 sold out il tour nei palazzetti

Il tour di Jovanotti, che si è concluso con 54 sold out nei palasport italiani, ha rimasto nel cuore di oltre 591.000 spettatori. Dopo un emozionante percorso iniziato a marzo con lo spettacolo PalaJova, l’evento finale a Bologna ha celebrato il ritorno dal vivo di Lorenzo con energia, festa e entusiasmo.

Con le ultime due date di Bologna si conclude con 54 sold out il tour nei palasport che ha visto il ritorno dal vivo di Jovanotti. 591.123 spettatori da tutta Italia hanno celebrato il ritorno di Jovanotti sul palco con PalaJova, lo show che ha riacceso l’entusiasmo, l’energia e la festa nei palasport. Un’avventura cominciata a marzo e che si chiude domani e dopodomani -30 e 31 maggio- all’Unipol Arena di Bologna, con le due ultime feste finali. Prodotto da Trident Music di Maurizio Salvadori, da oltre trent’anni al fianco di Lorenzo, il tour ha riportato la musica dal vivo al centro della scena, con uno spettacolo immersivo e totale, capace di sorprendere a ogni brano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Jovanotti, si conclude con 54 sold out il tour nei palazzetti

Cerca Video su questo argomento: Jovanotti Conclude 54 Sold Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Jovanotti, l’avventura del “Palajova” si conclude con 54 sold out - La grande avventura del "Palajova" di Jovanotti si conclude domani e dopodomani con le due feste finali a Bologna e con 54 sold out. 🔗Riporta spettakolo.it

Jovanotti, 591.123 persone per i 54 sold out di PalaJova - 54 serate, tutte sold out. Quasi 600mila spettatori (591.123 per la precisione) da tutta Italia hanno celebrato il ritorno di Jovanotti sul palco dei palazzetti con PalaJova. (ANSA) ... 🔗Scrive msn.com

VIDEO| Jovanotti con la maglia della Roma per festeggiare il record di sold out - Il cantante spiega che «tutti i watt usati per il tour e circa l’80% degli spostamenti di mezzi e cose è avvenuto con tecnologie d’avanguardia che permettono di avvicinarci molto all’abbattimento tota ... 🔗informazione.it scrive