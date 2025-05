Joao Felix campione d’Europa a sorpresa | un trofeo che lo lega al Chelsea

La vittoria del Chelsea in Conference League segna un nuovo capitolo per Joao Felix, ex stella del Milan, che ha sorpreso tutti conquistando un trofeo europeo. Questo successo non solo celebra il talento del giovane portoghese, ma evidenzia anche il crescente livello di competitività delle squadre inglesi nel panorama calcistico europeo. Un trionfo che fa eco ai sogni di molti calciatori: scrivere la propria storia sui palcoscenici più prestigiosi.

Nella notte scorsa, ovvero il 28 maggio 2025, il Chelsea di Enzo Maresca ha vinto la Conference League: campione anche Joao Felix, ex Milan.

Disastro a Milano: Joao Félix e Conceição, fulminati

Un disastro a Milano: João Félix e Conceição fulminati. Dalla Spagna, arrivano notizie inquietanti sul futuro del Milan.

