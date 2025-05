Jenna Ortega svela la sua infelicità su Mercoledì e sorprende i fan di Netflix

Jenna Ortega ha sorpreso i fan di Netflix svelando le sue emozioni difficili legate al ruolo di Mercoledì Addams, evidenziando l'impatto personale di questa interpretazione sulla sua vita. La sua performance inquietante e convincente nella serie, diretta da Tim Burton, ha consacrato l’attrice come una delle stelle emergenti più interessanti del panorama televisivo.

l'impatto di Jenna Ortega su "mercoledì" e le sue riflessioni sul ruolo. Jenna Ortega, attrice nota per la sua carriera già avviata in età infantile, ha raggiunto una notorietà internazionale grazie alla serie Netflix Mercoledì, diretta da Tim Burton. La sua interpretazione della figura inquietante di Mercoledì Addams ha riscosso un enorme successo, con momenti iconici come il celebre ballo diventati virali sui social media. Questa popolarità ha portato con sé anche alcune difficoltà personali e professionali. le sfide post-esordio di Jenna Ortega. Dopo il debutto della prima stagione e il grande riscontro mediatico, Jenna Ortega ha confessato di aver attraversato un periodo complicato.

