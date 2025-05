Jenna Ortega non ama l' uniforme scolastica di Mercoledì | Troppo paternalistica

Jenna Ortega, protagonista della serie Netflix "Mercoledì", ha recentemente espresso il suo disappunto verso l'uniforme scolastica di Mercoledì, definendola troppo paternalistica. Nella sua intervista, l’attrice ha spiegato le difficoltà di indossare questa tenuta, evidenziando il suo atteggiamento critico nei confronti di un costume che limita la libertà espressiva del personaggio.

In una recente intervista la star della serie Mercoledì, Jenna Ortega, ha spiegato perché non ama l'uniforme che deve indossare sul set. Jenna Ortega ha ripreso l'iconico ruolo di Mercoledì Addams per la seconda stagione della serie targata Netflix, rivelando di aver avuto qualche problema causata dalla necessità di indossare un'uniforme scolastica. La star dello show ha inoltre sostenuto che il successo del progetto prodotto per la piattaforma di streaming potrebbe avere delle conseguenze negative sulla sua carriera, facendola associare troppo a un ruolo da liceale. L'opinione di Jenna sul costume di Mercoledì In un'intervista rilasciata a Harper's Bazaar, Jenna Ortega ha ammesso che interpretare Mercoledì le causa qualche sentimento contrastante.