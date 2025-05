Jenna Fischer Difende Le Stagioni Finali Di The Office | Tutto Ottimo!

Jenna Fischer, interprete di Pam Beesly in "The Office", difende le stagioni finali della serie, offrendo una prospettiva positiva sull'evoluzione dello show. Durante il podcast "Office Ladies", l'attrice condivide il suo punto di vista sulla qualità delle ultime stagioni, anche dopo l'uscita di Steve Carell.

L'attrice di Pam Beesly, riascoltando la serie per il podcast Office Ladies, condivide una visione sorprendente sulla qualità dello show dopo l'uscita di Steve Carell. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Jenna Fischer Difende Le Stagioni Finali Di The Office: “Tutto Ottimo!”

Cerca Video su questo argomento: Jenna Fischer Difende Stagioni Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Jenna Fischer, star di The Office: “Mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Ora sono guarita” - Jenna Fischer rivela di aver avuto un cancro al seno Jenna Fischer ha indossato i panni di Pam Beesly nel corso delle nove stagioni di The Office, andate in onda su NBC dal 2005 al 2013. 🔗Lo riporta msn.com