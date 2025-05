Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposano | festa da 10 milioni di dollari e Venezia blindata

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati in una cerimonia spettacololare a Venezia, con una festa da 10 milioni di dollari e una città blindata per l'occasione. Oltre 200 ospiti hanno soggiornato in hotel di lusso, mentre tutti i taxi d'acqua sono stati momentaneamente bloccati per garantire la privacy dell’evento.

Oltre 200 invitati, che soggiorneranno in cinque hotel di lusso. Per gli spostamenti sono stati bloccati tutti i taxi d'acqua della città lagunare.

Jeff Bezos e Lauren Sànchez: matrimonio a Venezia tra hotel e yacht di lusso. Ma monta la protesta dei cittadini, di ambientalisti ed ecologisti - Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia sta facendo scalpore: tre giorni di festeggiamenti con yacht di lusso, hotel esclusivi e un investimento di circa dieci milioni di euro, suscitando proteste di ambientalisti e cittadini preoccupati per l’impatto ambientale. 🔗continua a leggere

