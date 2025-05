jazzap riparte da spinetoli

JazzAp torna a Spinetoli dal 7 giugno al 13 luglio, portando musica dal vivo di alta qualità e incontri musicali originali. Ideato dal musicista Emiliano D’Auria, il festival propone un'estate di contaminazioni e momenti unici, coinvolgendo tutta la comunità della provincia di Ascoli.

JazzAp, la manifestazione musicale che porta musica dal vivo di qualità in vari comuni della provincia di Ascoli, tornerà coinvolgendo tutti dal 7 giugno al 13 luglio con la sua quarta edizione. La manifestazione è ideata e diretta artisticamente dal musicista Emiliano D’Auria. JazzAp è un festival fatto di incontri e di contaminazioni, che unisce luoghi, persone e culture attraverso il filo rosso della musica. Il primo appuntamento è a Spinetoli per sabato 7 giugno, nella piazzetta Belvedere, nel centro storico di Spinetoli capoluogo. L’evento è organizzato dal Comune e l’associazione Spinetoli in Festa, in collaborazione con il musicista D’Auria, che insieme hanno organizzato il concerto ‘Città Futura’ di Bassolino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it