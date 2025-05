Jasmine Carrisi verso ad un altro programma? Parla Al Bano

Jasmine Carrisi si prepara a vivere una nuova avventura televisiva dopo il successo a The Couple, come anticipato da papà Al Bano. La giovane artista, figlia di Loredana Lecciso, ha recentemente parlato di un possibile nuovo programma, questa volta in Spagna, aprendo nuove emozionanti prospettive per il suo percorso nel mondo dello spettacolo.

Jasmine Carrisi parteciperà ad un nuovo programma televisivo dopo The Couple? Ecco cosa è emerso dalle parole di papà Al Bano. Jasmine Carrisi ha esordito partecipando alla prima edizione del reality show The Couple, condotto da Ilary Blasi. La figlia di Loredana Lecciso ed Al Bano si prepara a vivere una inedita avventura ma questa volta in Spagna? Al Bano è stato ospite in collegamento a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Il cantante in primis si è esposto su Iago Garcia che sta frequentando sua cognata, Amanda Lecciso.

