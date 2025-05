Jasmine Carrisi bordata di papà Al Bano contro Milly Carlucci | un caso a La volta buona

Al Bano Carrisi fa nuovamente parlare di sé intervenendo a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo, per condividere momenti significativi della sua vita, tra cui il recente incontro con Sophia Loren. Nel suo intervento, il cantante si confronta anche con questioni familiari e recenti polemiche, come quella con Milly Carlucci, offrendo uno sguardo autentico sulla sua quotidianità.

Ancora lui. Ecco Al Bano Carrisi, il quale è intervenuto in collegamento durante una puntata del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, per raccontare alcuni momenti significativi della sua vita, tra cui il recente incontro con Sophia Loren. Dunque il leone di Cellino ha ragionato sulla serenità ritrovata nella sua famiglia allargata, una famiglia oggi composta da Loredana Lecciso e dalla figlia Jasmine Carrisi, che si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti in studio, anche un volto noto della televisione: Iago Garcia, attore e attuale compagno di Amanda Lecciso, sorella di Loredana.