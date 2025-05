Jannik Sinner e il raffreddore | cos’è successo al Roland Garros? Il livello di tennis si è alzato

Jannik Sinner continua a stupire, nonostante un raffreddore che avrebbe messo K.O. chiunque! Con una prestazione magistrale, ha dominato Richard Gasquet al Roland Garros, segnando un altro passo verso l'élite del tennis. La sua vittoria per 6-3, 6-0, 6-4 non è solo un trionfo personale, ma testimonia un livello di competizione sempre più alto nel circuito. Chissà quali altre sorprese ci riserverà il giovane talento!

Jannik Sinner ha sconfitto il francese Richard Gasquet e si è qualificato al terzo turno del Roland Garros, dove se la dovrà vedere con il ceco Jiri Lehecka. Il numero 1 del mondo si è imposto con il punteggio 6-3, 6-0, 6-4 e ha messo fine alla carriera del transalpino, che ha salutato il tennis internazionale di fronte al proprio pubblico. Il fuoriclasse altoatesino ha fornito una prestazione solida, ma ora sarà chiamato ad alzare l’asticella per regolare un avversario ostico come il ceco, che affronterà nella giornata di sabato 31 maggio. Il 23enne aveva beneficiato di un paio di giorni di riposo dopo il debutto vittorioso contro l’altro padrone di casa Arthur Rinderknech, ma le quarantotto ore senza incontri agonistici sono state condizionate dal raffreddore, come lo stesso azzurro ha puntualizzato in conferenza stampa: “ Ora sto abbastanza bene ma nei giorni scorsi non sono stato benissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner e il raffreddore: cos’è successo al Roland Garros? “Il livello di tennis si è alzato”

