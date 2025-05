Jannik Sinner annichilisce Gasquet e vola al 3 turno Il punto letale Parigi impazzisce

Jannik Sinner vola al terzo turno del Roland Garros dopo aver annichilito Richard Gasquet in tre set, conquistando Parigi e i cuori dei tifosi. Con una vittoria dominante in soli 1 ora e 57 minuti, il talento italiano conferma il suo splendore sulla terra rossa, proseguendo la corsa verso le fasi finali dello Slam.

Jannik Sinner accede al terzo turno del Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha eliminato in tre set la wild card di casa Richard Gasquet, alla sua ultima partecipazione allo Slam parigino. 6-3 6-0 6-4, in un'ora e 57 minuti di gioco, il punteggio in favore del semifinalista della scorsa edizione. Il tre volte campione Slam al terzo turno incontrerà il ceco Jiri Lehecka, che ha battuto in quattro set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Nonostante i crampi, Arthur Fils, potenziale avversario di Sinner agli ottavi, si salva al quinto set contro Jaume Munar. "È stato speciale giocare qui con Gasquet.

Roland Garros, Sinner esordio da campione. Rinderknech battuto in tre set. Al prossimo turno la sfida con Gasquet - Jannik Sinner esordisce con successo al Roland Garros, battendo il francese Arthur Rinderknech in tre set: 6-4, 6-3, 7-5. 🔗continua a leggere

