James Gunn annuncia il World Tour per la promozione di Superman

James Gunn lancia il suo "World Tour" per Superman, un'idea che non solo accende l'attesa per il film, ma segna un nuovo trend nel marketing cinematografico! Dopo il successo travolgente del teaser trailer, il regista e il cast si preparano a conquistare il mondo, portando il mito di Superman direttamente al pubblico. Curiosi di scoprire le tappe? Questo tour potrebbe ridefinire il modo in cui viviamo l'uscita di un blockbuster!

Il teaser trailer di Superman  ha battuto ogni record alla sua uscita lo scorso dicembre, e il regista James Gunn ha annunciato oggi l’intenzione di alimentare l’hype con un “ World Tour “, che vedrà lui e il cast portare il film in giro per il mondo. Il co-CEO di DC Studios ha condiviso la notizia in un video pubblicato sui suoi account X e Instagram. Il video era accompagnato da un nuovo poster con l’Uomo d’Acciaio e da un elenco di date, riferite a quando quei paesi ospiteranno anteprime ed eventi per i fan. Si tratta di un’immagine simile a quella mostrata nel teaser poster, e dobbiamo credere che ne arriveranno altre simili nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche

Con l'attesa crescente per la nuova versione di Superman firmata da James Gunn, il mondo dei fan si prepara a esplorare il set di giocattoli dedicato al Luthorcorp Lab.

