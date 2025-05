J-POP Manga presenta Credimi è amore di Fujimomo

Scopri "Credimi è amore" di Fujimomo, il manga J-pop che unisce romanticismo e tensione tra una ragazza indipendente e un affascinante teppista. Questa coinvolgente storia di gratitudine e corteggiamento arriva finalmente anche in Italia, pronta a emozionarti pagina dopo pagina.

Una ragazza indipendente e abituata ad affrontare da sola ogni situazione aiuta un giovane delinquente. Per ripagare il favore, l’affascinante teppista decide di offrirle una mano tutte le volte che lei si trova in difficoltà. Una dimostrazione di gratitudine che è solo il principio di un emozionante corteggiamento. Arriva in edizione italiana la serie shojo da oltre 600.000 copie distribuite solo in Giappone! J-POP Manga presenta il romance ambientato tra i banchi di scuola Credimi, è amore di Fujimomo. Il primo volume sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 4 giugno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Credimi, è amore di Fujimomo

