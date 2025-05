Iwonderfull sponsor di biografilm 2025 per il quarto anno

Per il quarto anno consecutivo, iwonderfull conferma il suo ruolo di sponsor ufficiale del Biografilm Festival 2025, rafforzando il suo impegno nel promuovere il cinema indipendente e le biografie cinematografiche. La piattaforma di streaming di I Wonder Pictures si conferma come partner di riferimento per un festival che celebra il talento e le storie autentiche del cinema mondiale.

la collaborazione tra iwonderfull e biografilm si rinnova per il quarto anno consecutivo. La piattaforma di streaming IWONDERFULL, gestita dal distributore indipendente I Wonder Pictures, conferma la sua presenza come sponsor ufficiale del Biografilm Festival anche nel 2025. Questa partnership, alla sua quarta edizione, sottolinea l’impegno nel promuovere il cinema documentaristico e d’autore attraverso un’ampia programmazione dedicata. dettagli sulla 21ÂŞ edizione di biografilm a bologna. La manifestazione si svolgerĂ dal 6 al 16 giugno 2025 nella cittĂ di Bologna. Durante l’evento, IWONDERFULL proporrĂ una selezione speciale di film e approfondimenti che accompagneranno gli spettatori alla scoperta di registi innovativi e opere premiate nei principali festival internazionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Iwonderfull sponsor di biografilm 2025 per il quarto anno

Cerca Video su questo argomento: iwonderfull sponsor Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

IWONDERFULL sponsor ufficiale di Biografilm 2025 per il quarto anno consecutivo - Per il quarto anno consecutivo, IWONDERFULL, la piattaforma streaming del distributore I Wonder Pictures, è sponsor ufficiale di Biografilm ... 🔗Lo riporta tvserial.it

IWONDERFULL, tre documentari per entrare in una nuova dimensione - Film straordinario, candidato all’Oscar come miglior documentario, premio che sarebbe arrivato con il seguito The Look of Silence, entrambi film della Unipol Biografilm Collection. L’uscita di The Act ... 🔗Riporta mymovies.it

IWONDERFULL, un grande viaggio in America Latina - IWONDERFULL va in America Latina questa settimana, e per la Prima Visione, che celebra anche questa settimana Biografilm Festival con un film che ha fatto parte della selezione del 2015. Tempestad è ... 🔗Segnala mymovies.it