Italiano resta al Bologna contratto fino al 2027

Il Bologna ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Vincenzo Italiano fino al 30 giugno 2027, riconoscendo il valore del tecnico e la sua importanza per il progetto. Con questa decisione, il club conferma la volontà di crescere e puntare sulla stabilità, affidandosi alla guida di Italiano anche nelle stagioni future.

Vincenzo¬†Italiano¬†resta al Bologna. In una nota il club emiliano ha ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027 del tecnico. ‚ÄúSiamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano ‚Äď dichiara l‚Äôad Claudio Fenucci ‚Äď. Come avevamo gi√† detto in pi√Ļ occasioni, questa √® sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserver√† la prossima stagione‚ÄĚ. Italiano: ‚ÄúFelice di continuare‚ÄĚ. ‚ÄúSono felice di continuare il nostro percorso: abbiamo tante competizioni stimolanti da affrontare e traguardi ancora da raggiungere, tutti insieme. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Italiano resta al Bologna, contratto fino al 2027

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone»

