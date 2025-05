Italiano Bologna rinnovo ufficiale | il club rossoblù blinda l’allenatore Il comunicato e i dettagli sulla firma del tecnico

Il Bologna ufficializza il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano fino al 2027, blindando il tecnico e evitando il valzer delle panchine di questa stagione. La società emiliana ha comunicato tutti i dettagli dell’accordo, rafforzando il progetto a lungo termine con il proprio allenatore.

Italiano Bologna, rinnovo ufficiale: il club lo blinda fino a giugno 2027. Il comunicato della società e tutti i dettagli. Ora è anche ufficiale: il Bologna blinda Vincenzo Italiano fino al 2027. Il valzer delle panchine, che coinvolge anche la Juve, non riguarderà dunque il club emiliano. Di seguito la nota. COMUNICATO – « Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l'accordo con Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027. "Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano – dichiara l'ad Claudio Fenucci –. Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione".